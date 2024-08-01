Важно знать тонкости: какие факторы влияют на успех бизнеса по франшизе в России

Опрос: рестораны и доставку еды чаще всего выбирают для открытия по франшизе

О тонкостях франшизного бизнеса в России, о том, какие в нем существуют преимущества и недостатки, что определяет успех, рассказали РИАМО в Федеральной сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» и исследовательском центре «Позиция», которые провели опрос среди предпринимателей.

Преимущества и недостатки бизнеса по франшизе

Большинство предпринимателей (63%) отметили, что главное преимущество бизнеса по франшизе — известный и признанный бренд, который облегчает привлечение клиентов. Еще четверть (25%) видит плюсы в том, что у франшизы есть база контрагентов и налаженные контракты с поставщиками, что значительно упрощает операционную деятельность.

На третьем месте среди преимуществ — доступ к успешной и проверенной бизнес-модели, которая снижает вероятность ошибок и рисков (16%), На четвертом — доступ к ресурсам и материалам, таким как оборудование, технологии и инновации, что позволяет экономить время и деньги на развитие бизнеса (15%).

Главный недостаток франшизы предприниматели видят в зависимости от репутации франчайзера (36%). Любые негативные события вокруг бренда могут негативно сказаться на всех партнерах сети.

Еще одна популярная проблема, которую отметила треть опрошенных (33%), — трудности с рекрутингом и удержанием квалифицированного персонала. Ограниченную свободу действий как проблему франшизы отметили 14% предпринимателей. Еще 14% ответов пришлось на высокие начальные инвестиции: паушальный взнос, покупка оборудования и затраты на открытие.

Популярные ниши и направления франшизы в России

Предприниматели поделились, в каких направлениях лучше всего открывать бизнес по франшизе. На основе ответов составлен рейтинг ниш:

Ресторанный бизнес и доставка еды — 40%;

Розничная торговля — 26%;

Услуги (красота, здоровье, образование, спорт и пр.) — 8%;

Детские товары и услуги — 7%;

Транспорт и логистика — 6%;

Промышленность — 6%;

Туризм и отдых — 4%;

Недвижимость — 2%;

Финансовые услуги — 2%.

Исследование показало, что ресторанный бизнес и доставка еды остаются самыми привлекательными нишами, их выбрали 40% опрошенных. В рамках ресторанного сегмента наибольшее внимание уделяется фастфуду, включая пиццу, бургеры, суши и роллы (79%). На втором месте по популярности кофейни и кондитерские (18%), на третьем — уличная еда и мобильные точки (6%). Самый непопулярный формат — полносервисные рестораны (4%).

Инвестиции и окупаемость франшизного бизнеса в России

Почти половина респондентов (46%) считает, что сумма от 5 до 10 млн рублей является оптимальной для инвестиций в бизнес по франшизе. Еще 37% опрошенных отметили, что сумма не должна превышать от 1 до 5 млн рублей. Только 9% предпринимателей считают инвестиции более 10 млн рублей приемлемыми, и еще столько же респондентов проголосовали за вложения до 1 млн рублей.

Приемлемый срок окупаемости инвестиций в франшизный бизнес, по мнению большинства респондентов (42%), составляет от 2 до 3 лет. Треть опрошенных предпринимателей (34%) считает, что вложения должны окупиться за 1-2 года.

Срок окупаемости более 3 лет выбрали 14% респондентов, а срок до 1 года — только 10% опрошенных.

В то же время большинство предпринимателей (37%) рассчитывает на доход от 600 до 800 тыс. рублей в месяц от бизнеса по франшизе. Каждый четвертый респондент отметил, что оптимальный заработок с франшизы — от 900 тыс. до 1 млн рублей в месяц.

Ключевые факторы успеха франшизного бизнеса

Предприниматели выделили несколько основных факторов успеха в франшизном бизнесе. На первом месте — финансовые условия, включая роялти и первоначальный взнос (51%). Также для респондентов важны выбор локации (38%) и качество продуктов и услуг бренда (37%).

Существенную роль играют маркетинговая поддержка (32%) и экономическая ситуация в регионе (28%). При этом 26% предпринимателей предпочитают получать маркетинговую поддержку от франчайзера, 35% выбирают самостоятельный маркетинг, а 39% используют оба подхода.