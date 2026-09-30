Вахтовикам без опыта в Хабаровском крае предлагают 213 542 рубля за вахту

Средняя оплата вахты в Хабаровском крае выросла на 23% за январь–август 2026 года. Соискателям без опыта предлагают 213 542 рубля за вахту, сообщает transsibinfo.com .

По данным аналитиков Авито Работы, больше всего компании предлагают монтажникам и бетонщикам — в среднем по 255 000 рублей за вахту. Сварщики могут рассчитывать на 242 500 рублей.

Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов отметил, что вахта стала для молодых соискателей способом начать карьеру в промышленности. Предприятия берут новичков на полное обеспечение и обучают на производстве.

Интерес молодежи к вакансиям сварщиков вырос на 94%, упаковщиков — на 81%, бетонщиков — на 73%.

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