В Жуковском сменились руководители двух городских предприятий
Фото - © Администрация г.о Жуковский
Глава городского округа Жуковский Андроник Пак провел оперативное городское совещание, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
На общегородском собрании одной из тем для обсуждения стали кадровые изменения в городском округе. К своим обязанностям приступили новый директор МБУ «Городское хозяйство» Алексей Черкашин, а также новый директор парка Арсен Симонян.
На еженедельном общегородском собрании также обсудили подготовку к новому учебному году. Текущие ремонты проводятся в различных образовательных учреждениях. На совещании было отмечено, что все работы будут завершены к 25 августа.
Продолжаются капитальные ремонты двух дошкольных отделений. «Еженедельно выезжаю на место для проверки хода выполнения ремонтных работ», — прокомментировал глава Жуковского.
Также выполнен ямочный ремонт дорог в объеме более 7,5 тыс. кв. м. Работы в этом направлении продолжаются, всего запланировано около 16 тыс. кв. м.
