В Жуковском сменились руководители двух городских предприятий

На общегородском собрании одной из тем для обсуждения стали кадровые изменения в городском округе. К своим обязанностям приступили новый директор МБУ «Городское хозяйство» Алексей Черкашин, а также новый директор парка Арсен Симонян.

На еженедельном общегородском собрании также обсудили подготовку к новому учебному году. Текущие ремонты проводятся в различных образовательных учреждениях. На совещании было отмечено, что все работы будут завершены к 25 августа.

Продолжаются капитальные ремонты двух дошкольных отделений. «Еженедельно выезжаю на место для проверки хода выполнения ремонтных работ», — прокомментировал глава Жуковского.

Также выполнен ямочный ремонт дорог в объеме более 7,5 тыс. кв. м. Работы в этом направлении продолжаются, всего запланировано около 16 тыс. кв. м.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.