В Жуковском пройдет онлайн-ярмарка вакансий

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Государственное казенное учреждение Московской области «Центр занятости населения Московской области» организует онлайн-ярмарку трудоустройства, которая состоится 24 июля 2025 года с 15:00 до 17:00. Мероприятие пройдет в дистанционном формате на базе МУК «Дворец культуры» в городе Жуковский по адресу: ул. Фрунзе, д. 28, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках ярмарки участники смогут ознакомиться с вакансиями от ведущих предприятий региона, пообщаться с представителями работодателей и получить подробную информацию о государственных программах поддержки при трудоустройстве.

Организаторы приглашают всех заинтересованных жителей Московской области принять участие в онлайн-ярмарке, чтобы расширить возможности трудоустройства и получить актуальную информацию о рынке труда региона. Для подключения к мероприятию рекомендуется заранее уточнить технические требования на официальных ресурсах Центра занятости населения Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.

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