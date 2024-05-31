В Жуковском обсудили развитие беспилотных авиационных систем

В Жуковском прошла научно-практическая конференция «Создание устойчивой экосистемы БАС в Подмосковном регионе». Она состоялась в Технопарке ЦАГИ (ул. Луч, 24/1А).

Конференция была организована Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) по инициативе администрации г. о. Жуковский. В ней приняли участие представители Минпромторга РФ, областного Мининвеста, научно-исследовательских институтов: ЦАГИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова, НИУ «МЭИ», ученые, специалисты, руководители ведущих производственных и технологических предприятий отрасли.

Развитие беспилотных авиационных системы

В рамках конференции прошли круглые столы, на которых обсуждались важнейшие вопросы развития беспилотной отрасли, в том числе связанных с реализацией национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и входящих в него федеральных программ.

«Сегодня теме развития беспилотной отрасли в России по праву уделяется огромное внимание. Все прекрасно понимают, насколько важно для нашей страны наращивать темпы по созданию новых образцов БАС и внедрять их в производство. Уверен, что эта конференция принесет свои плоды и позволит не только поделиться своими идеями и предложениями по развитию данной отрасли, но и наметить планы на ближайшее время», — отметил глава г. о. Жуковский Борис Аубакиров.

Важные вопросы отрасли

Участники обсудили целый ряд вопросов, в том числе таких, как емкость мирового и российского рынка, текущее состояние и прогнозы развития отрасли, сценарии и сферы применения, принципы развития БАС на единой технологической платформе, стандарты взаимодействия, унификацию авионики и многое другое. Также участники поговорили об истории развития гражданских БАС, «проклятых проектах» и стоп-факторах таких направлений, как доставка, беспилотные такси и т. д.

«Ожидать, что в ближайшее время такси начнут работать без водителей, а пиццу к окну квартиры будут доставлять дроны, не приходится. Однако, безусловно, беспилотные авиационные системы — это важнейшее и очень перспективное направление, позволяющее укрепить экономику и национальный технологический суверенитет», — рассказала участник конференции, сотрудница Технопарка ЦАГИ Виктория Кузякина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.