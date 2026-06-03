В Зарайске Подмосковья построят молочную ферму на 2400 коров

Соглашение о строительстве молочно-товарной фермы на 2,4 тыс. голов подписали на ПМЭФ-2026 правительство Московской области и компания «Сельхозпродукты». Комплекс возведут в муниципальном округе Зарайск, объем инвестиций составит около 3,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Производственная мощность комплекса превысит 23,7 тыс. тонн молока в год. Общее поголовье предприятия после реализации проекта достигнет примерно 4 тыс. голов.

«Мы планируем построить новый молочный комплекс на 2400 коров фуражного поголовья. К подготовительным работам уже приступили: разрабатываем проектную документацию и бизнес-план. Проект будет полностью готов в IV квартале 2026 года, после чего в начале 2027 года начнем строительство. Завершить работы рассчитываем в IV квартале 2028 года. Несмотря на высокий уровень автоматизации, создадим порядка 50 рабочих мест», — отметил учредитель ООО «Сельхозпродукты» Святослав Петрущенко.

В министерстве уточнили, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2028 года. Новая ферма обеспечит рабочие места для ветеринаров, зоотехников и операторов машинного доения.

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин подчеркнул, что молочное животноводство остается приоритетом для региона.

«Мы производим около 700 тыс. тонн сырого молока в год и намерены увеличивать этот объем. Такие проекты способствуют росту производства, внедрению современных технологий и развитию сельских территорий», — рассказал Духин.

ООО «Сельхозпродукты» работает с 2000 года, специализируется на молочном животноводстве и растениеводстве и обрабатывает более 16,7 тыс. га сельхозземель. Поголовье КРС превышает 3,9 тыс. голов, в том числе около 1,7 тыс. коров. По итогам 2025 года предприятие произвело 17 тыс. тонн молока. В 2024–2025 годах компания получила 197,9 млн рублей господдержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.