В Воскресенске ветераны СВО посетили мебельную фабрику

Экскурсия на мебельную фабрику ООО «Стул Груп» прошла 27 марта в Воскресенске в рамках программы «Промышленный туризм». Предприятие посетили ветераны специальной военной операции, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Участники экскурсии познакомились с производственными процессами и технологией изготовления мебели. Им показали роботизированное оборудование, рассказали об условиях труда и актуальных вакансиях на предприятии.

Гости также обсудили возможности профессиональной адаптации и дальнейшего трудоустройства. По словам организаторов, такие встречи помогают ветеранам сориентироваться на рынке труда и выбрать направление для работы.

«Проект „Промышленный туризм“ открывает для наших ветеранов реальные перспективы возвращения к мирной жизни. Важно создавать условия для профессиональной самореализации защитников Отечества», — подчеркнула начальник управления инвестиций и промышленности администрации округа Наталья Андреева.

С инициативой проводить экскурсии для участников спецоперации в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» ранее выступило правительство Подмосковья. Предприятия региона поддержали предложение и выразили готовность принимать ветеранов на своих площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.