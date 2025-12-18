Фото - © Администрация г. о. Воскресенск

сегодня в 18:53

В Воскресенске подвели итоги года на заседании совета директоров промпредприятий

Итоговое заседание совета директоров промышленных предприятий прошло в торгово-промышленной палате Воскресенска, где обсудили результаты года и перспективы развития, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В торгово-промышленной палате Воскресенска состоялось итоговое заседание Совета директоров промышленных предприятий. Участники подвели итоги уходящего года и обсудили перспективы развития промышленности в муниципалитете.

Глава городского округа Алексей Малкин поблагодарил руководителей предприятий за плодотворную работу и пообещал дальнейшую поддержку со стороны администрации. Он пожелал участникам новых производственных достижений и стабильности в наступающем году.

На встрече рассмотрели основные экономические показатели, итоги реализации совместных проектов и актуальные задачи, уделив особое внимание вопросам модернизации. Директорам, активно делившимся опытом с коллегами, вручили благодарственные письма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.