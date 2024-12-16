сегодня в 15:53

В Воскресенске на предприятии установили новый вакуумный испаритель

В Воскресенске в цехе экстракционной фосфорной кислоты № 3 (ЭФК 3) филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» заменен вакуумный испаритель. В обновление оборудования предприятие вложило 37 млн рублей, сообщает пресс-служба администарции горокруга.

Установка нового вакуумного испарителя потребовала проведения масштабных работ, включая демонтаж старого устройства, демонтаж ворот цеха для доставки нового, изготовление специального грузозахватного приспособления — траверса. Вакуумный испаритель играет ключевую роль в процессе выпаривания лишней влаги из фосфорной кислоты.

Фосфорная кислота является основным полуфабрикатом как для фосфорных и сложных удобрений, так и водорастворимых агрохимикатов, которые считаются удобрениями премиального сегмента. Замена оборудования позволит стабилизировать работу вакуумно-выпарной установки, повысить производительность и надежность всего технологического процесса.

Филиал «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» продолжает модернизацию производственных мощностей, направленную на повышение эффективности и безопасности производства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.