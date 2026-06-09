В Волоколамском округе стартовал этап чемпионата «Профессионалы»

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Межрегиональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» по компетенции «Зоотехния» открылся 8 июня в центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамском округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На несколько дней Волоколамский округ стал площадкой для обмена опытом и профессионального роста студентов аграрных специальностей. В соревнованиях участвуют будущие зоотехники из Московской, Тульской, Белгородской, Воронежской и Томской областей, а также из Красноярского и Алтайского краев и Республики Татарстан.

Участникам предстоит выполнить задания, максимально приближенные к реальным условиям работы в животноводстве, и продемонстрировать уровень профессиональной подготовки. Они решают практические задачи и показывают знание ключевых аспектов зоотехнии.

С приветственным словом к конкурсантам обратилась заместитель министра сельского хозяйства Московской области Людмила Лисятникова.

«Чемпионат имеет большое значение для аграрного сектора страны. Он помогает будущим специалистам расти профессионально и уверенно строить карьеру», — подчеркнула Лисятникова.

Организаторы отмечают, что участие в чемпионате позволит студентам получить ценный практический опыт и наладить профессиональные контакты.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.