В Волоколамском округе сдали участок за 25 тыс рублей в год

С 16 по 20 марта 2026 года в Подмосковье провели 99 аукционов по земельно-имущественным торгам. Комитет по конкурентной политике региона еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота в ходе торгов практически не меняется или увеличивается незначительно.

Самый бюджетный участок за отчетную неделю сдали в аренду в деревне Муромцево Волоколамского округа. Земля предназначена для индивидуального жилищного строительства, площадь составляет 8,2 сотки. В аукционе участвовали два претендента, а итоговый размер годовой аренды вырос минимально — до 24 918,91 рубля в год.

В комитете отмечают, что подобные лоты чаще расположены более чем в 100 км от столицы. Чтобы победить, участнику достаточно предложить наибольшую цену среди заявившихся.

С начала 2026 года в Волоколамском округе через торги в аренду передали 22 земельных участка, еще 15 участков реализовали в собственность. Найти доступные лоты можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ, где публикуется информация о проведении аукционов и порядке подачи заявок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.