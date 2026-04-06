В Волоколамском округе построят завод коллагена к 2029 году

Инвестпроект стоимостью 650 млн рублей реализуют в Волоколамском округе Подмосковья. Компания «Дека» получила четыре земельных участка без торгов для строительства производственного комплекса, запуск которого намечен на 2029 год, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Дека» получила в аренду без проведения торгов четыре земельных участка общей площадью 7,7 га. На этой территории построят завод по выпуску гидролизованного коллагена и другой продукции для пищевой промышленности. Проект сопровождается в рамках имущественной поддержки региона.

«Компания «Дека» построит в Волоколамском м.о. завод по производству гидролизованного коллагена — компонента для пищевой промышленности. Объем инвестиций в проект составит 650 млн рублей, на предприятии планируется создать более 100 рабочих мест. Масштабный инвестпроект получил поддержку региона — под строительство производственного комплекса компании переданы четыре земельных участка в аренду без проведения торгов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В составе комплекса появятся производственно-складское здание, склады для хранения сырья и готовой продукции, трансформаторная подстанция и котельная. Предприятие будет выпускать гидролизованные белки, молочный составной продукт, пептиды, бульоны и кормовой продукт.

Производственная мощность завода превысит 1,4 тыс. тонн продукции в год. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в 2029 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.