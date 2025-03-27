В Вологодской области увеличится производство яиц

Губернатор Вологодчины Георгий Филимонов в своем Telegram-канале рассказал, что в регионе открылся новый птицеводческий объект на площадке «Русагрообъединения». По его словам, это поспособствует развитию агропромышленного комплекса Вологодской области, сообщает «Бриф24» .

Филимонов отметил, что этот проект реализуется в рамках масштабной инвестиционной программы, согласованной на ПМЭФ.

Его ключевая задача — наращивание объемов производства столовых куриных яиц в Вологодской области: с 314 млн штук в 2024 году до 417 млн в 2025 и до 642 млн к 2027 году, добавил губернатор.

Предприятие является лидером в своей сфере. Ввод в эксплуатацию новых птицеводческих комплексов способствует укреплению продовольственной безопасности региона и стимулирует прогресс в аграрном секторе. Подобные инициативы получают всестороннюю поддержку, заключил Филимонов.