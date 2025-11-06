Российские промышленные предприятия сегодня демонстрируют заметный прогресс в осознании важности комплексного управления рисками — не только финансовыми, но и операционными, репутационными и стратегическими, заявил РИАМО председатель комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Максим Гмыря.

Еще пятнадцать лет назад подобный подход встречался лишь у крупных корпораций, способных содержать собственные подразделения по управлению рисками. Малый и средний бизнес чаще ограничивался реакцией на проблемы по мере их появления. Сейчас ситуация принципиально изменилась: предприятия реального сектора начали системно подходить к вопросам устойчивости и безопасности, полагает эксперт.

По его словам, особое внимание уделяется не только экономическим, но и нематериальным аспектам — репутации компании, корпоративной культуре, уровню подготовки персонала. Многие предприятия инвестируют в обучение сотрудников, развивают внутреннюю идеологию и управленческую культуру, что напрямую снижает вероятность ошибок и потерь.

«В условиях санкционного давления и нестабильной внешней среды именно построение целостной „архитектуры безопасности“ — объединяющей финансовые, операционные и организационные механизмы — становится оптимальным инструментом, позволяющим достичь устойчивости при разумных затратах», — отмечает Гмыря.

