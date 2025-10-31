В Турции забрали лицензию у популярной среди жителей РФ платежной системы Papara

Центробанк Турции аннулировал лицензию местной платежной системы Papara, которую активно использовали, в том числе, россияне. Компания получила ее 21 апреля 2016 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на печатный орган правительства Resmi Gazete.

У Papara была лицензия на ведение деятельности в качестве учреждения электронных денег. Решение об аннулировании приняли на основе турецкого закона «О платежных услугах, системах расчетов в учреждениях электронных денег».

Россияне активно использовали Papara после того, как карты банков РФ заблокировали заграницей. В сервисе можно было создать счет по заграничному паспорту. После проведения верификации увеличивались лимиты на операции.

В мае в Турции были задержаны 13 человек, среди которых владелец Papara Ахмед Карслы. Их подозревают в отмывании денег, полученных от незаконных азартных игр. Турецкие силовики изъяли пять млрд турецких лир или 128 млн долларов. После этого у Papara появился внешний управляющий.

