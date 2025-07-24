В центре общественных процедур рассмотрели дела по уголовному преследованию бизнеса

23 июля состоялось очередное заседание научно-консультативного совета центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области. В мероприятии приняла участие исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье Наталья Чудакова. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

На повестке — обращения предпринимателей с жалобами на действия сотрудников правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, а также на случаи необоснованного уголовного преследования.

В ходе заседания эксперты подчеркнули важность соблюдения принципа презумпции невиновности и объективной оценки доказательств.

По итогам обсуждения по одному из обращений принято решение обратиться в прокуратуру Московской области с просьбой о рассмотрении возможности изменения меры пресечения для предпринимателя, находящегося под стражей.

По другим делам заявителям рекомендовано представить дополнительные документы, включая результаты судебных экспертиз.

«Работа Совета позволяет находить конструктивные решения в наиболее сложных и спорных ситуациях. Совместно с ЦОП «Бизнес против коррупции» мы тщательно анализируем каждый случай и, при необходимости, передаем материалы в прокуратуру или направляем их на рассмотрение в федеральный ЦОП», — отметила Наталья Чудакова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.

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