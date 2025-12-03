В ЦБ увидели возможность отложить изменение закона из-за спора с маркетплейсами

Зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов заявил, что регулятор увидел возможность отложить корректировку закона о платформенной экономике из-за спора банков с маркетплейсами, пишет газета «Известия» .

«Речь идет о том, каким образом выстроить механизм оплаты товаров, которые продаются на маркетплейсах. Позиции банков мы, по меньшей мере, услышали. Понятно, что тут разные игроки, потому что другую позицию формируют те банки, которые внутри маркетплейсов. Это тоже нужно видеть», — сказал Гузнов.

Он добавил, что свои предложения регулятор сформулировал. А активность в публичном поле сейчас достаточно высока.

«Какие-то решения и варианты, каким образом корректировать действующий закон либо отложить эту корректировку, появятся в самое ближайшее время», — уточнил зампред ЦБ РФ.

В России ранее возник спор между банками и маркетплейсами из-за скидочной политики онлайн-платформ. Самые низкие цены предлагаются покупателям, которые используют карты банков, принадлежащих маркетплейсам. ЦБ недавно поддержал банки и предложил Минэкономразвития запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты, а еще ограничить продажу продуктов дочерних банков на площадках.

Также глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что скидки, которые платформы дают при оплате покупок картами их банков, «не совсем справедливая конкуренция».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.