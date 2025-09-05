В ЦБ назвали правила, которые помогут жителям РФ не допустить блокировки карты

Даже законопослушные россияне могут по незнанию оказаться вовлечены в схему аферистов или столкнуться с подозрениями со стороны банка. Чтобы не допустить появления неприятностей, необходимо придерживаться ряда правил, о которых рассказал ЦБ РФ, сообщает РИА Новости .

Россиянам порекомендовали не отправлять деньги по просьбе незнакомцев. Нельзя возвращать средства самостоятельно, если их прислали якобы по ошибке. Необходимо связаться с банком и потребовать отправить деньги на тот же счет по реквизитам отправителя, отметили в ЦБ РФ.

Также представители регулятора порекомендовали россиянам не передавать собственную банковскую карту и доступ к онлайн-банку. Нельзя и отправлять средства незнакомцам.

В том числе не рекомендуется переводить деньги по номеру телефона в магазинах и на рынках. В банке могут посчитать подобные транзакции подозрительными.

Помимо этого, в Центробанке порекомендовали указывать назначение платежа, если человек переводит средства за оплату товара, услуги, или при отправке подарка друзьям, родственникам. В этом случае переводы будут проводиться более понятно. Они не спровоцируют подозрений.