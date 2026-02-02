В Талдоме бывшего директора завода обвинили в преднамеренном банкротстве

Талдомская городская прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего генерального директора ООО «Завод Квант Кабель» по обвинению в преднамеренном банкротстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Талдомская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя ООО «Завод Квант Кабель». Его обвиняют в совершении преднамеренного банкротства по статье 196 УК РФ.

Следствие установило, что экс-директор действовал по предварительному сговору со своим заместителем. Они заключили ряд убыточных и фиктивных сделок в пользу заместителя и подконтрольных ему компаний.

В результате действий бывших руководителей предприятие оказалось неспособным полностью удовлетворить требования кредиторов и выполнить обязательства по уплате налогов. Завод не перечислил налоговые платежи на сумму свыше 42 млн рублей, а кредиторская задолженность превысила 68 млн рублей, что привело к банкротству.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении соучастника материалы выделены в отдельное производство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, комментируя ситуацию с долгами управляющих компаний, подчеркнул, что так продолжаться не может.

«У нас 115 управляющих компаний нет в единой системе расчетов и они имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями на 430 млн. Одинцовский — 25 управляющих компаний, 112 млн задолженности. Красногорск — 20 управляющих компаний, и 94 млн задолженности. Химки — 14 управляющих компаний, и 90 млн задолженности. Ключевое, что я хочу донести: так дело не пойдет», — подчеркнул Воробьев.