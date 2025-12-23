В Свердловской области обуздали инфляцию, но цены все равно растут
Фото - © Кошелек с деньгами/Медиасток.рф
В Свердловской области уже девятый месяц подряд уменьшается инфляция. В октябре годовой рост цен был на уровне 9,5%, а уже в ноябре снизился до 8,4%, сообщает «Поясним за Тагил».
Товары в среднем продолжают становиться дороже, однако уже не столь быстро. В ноябре цены выросли на 0,7%.
На уменьшение инфляции указывает обстановка в магазинах. Так, нормализовалась стоимость бензина. Подешевел ряд продуктов, в частности, яйца. Это достигнуто за счет того, что птицефабрики Свердловской области увеличили производство.
Благодаря тому, что удалось собрать рекордный урожай свеклы, подешевел сахар. Снизились цены на сливочное и оливковое масло. Этого удалось добиться, благодаря укрепившейся российской валюте и увеличению своего производства.
Многие отложили планы на отдых за границей. На фоне этого уменьшился ажиотажный спрос. Следовательно, путевки в Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Египет стали дешевле.
Банки начали предоставлять меньшее количество потребительских займов. Из-за этого подешевели телевизоры.
