В Свердловской области молоко подорожало на 28% за минувший год

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Цены на молоко в Свердловской области выросли почти на 19 рублей за год

Цены на молоко в Свердловской области выросли на 28% в 2024 году — с 69,44 рубля до 88,37 рубля за литр, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Таким образом, за год молоко в регионе подорожало на 18,93 рубля за литр», — отмечается в сообщении.

При этом стоимость сливочного масла была стабильной и составила в декабре 1200 рублей за килограмм.

Областные власти договорились с местными производителями о продаже их товаров только в пределах региона для сдерживания роста цен.