В Свердловской области хотят поддерживать бизнес, ориентированный на экспорт

Министр инвестиций Свердловской области Вадим Третьяков заявил о приоритете поддержки экспортно-ориентированных и импортозамещающих предприятий в новых национальных проектах. Регион уже демонстрирует активную поддержку бизнеса, занимая лидирующие позиции по объему финансирования, сообщает «ФедералПресс».

Разрабатываемый региональный экспортный стандарт призван стимулировать внешнеэкономическую деятельность компаний. Несмотря на прекращение федеральных дотаций, финансирование малого и среднего бизнеса сохранится.

«Эта категория не пострадает, а некоторые направления получат даже большее финансирование — например, народные художественные промыслы, которые имеют большой потенциал», — отметил эксперт.

Третьяков подчеркнул, что помощь будет оказываться не только традиционным для Свердловской области отраслям тяжелой промышленности, но и тем, потенциал которых пока не полностью раскрыт, например, легкой промышленности. Поддержка включает не только финансовые инструменты, но и организационные мероприятия.

В качестве примера он привел выставку UFASHION, предоставившую свердловским производителям одежды доступ к федеральным ретейлерам и поставщикам.