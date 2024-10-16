В Ступино завод теплоизоляций увеличил производительность благодаря нацпроекту

Производитель теплоизоляционных изделий из базальтового волокна «Изомин» в Ступино успешно завершил пилотный проект в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Компания внедрила принципы бережливого производства в процесс изготовления плит марки «СС», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Рабочая группа компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций Московской области (РЦК МО) успешно завершила внедрение улучшений на пробном участке. В качестве пилотного потока было выбрано производство минераловатного теплоизоляционного изделия на основе базальтового волокна на примере плиты марки «СС».

Принципы национального проекта были реализованы в таких областях, как обучение сотрудников, деление целей на более мелкие задачи, оптимизация рабочих процессов и управление изменениями. Был создан эталонный поток. В результате реализации пилотного проекта «Изомин» увеличил производительность труда на 11% и сократил время выполнения процессов на 10%.

Компания «Изомин» занимается производством теплоизоляционных материалов из базальтовых волокон. Выпускаемая продукция находит широкое применение в жилищном строительстве, металлургии, химической, нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроении, энергетике и транспорте.

Чтобы присоединиться к национальному проекту, подайте заявку через портал Производительность.рф. Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.