В Ступине завод теплоизоляций увеличит выработку

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Производитель теплоизоляционных изделий из базальтового волокна «Изомин» в Ступине подвел промежуточные итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». Так, завод завершил этап диагностики пилотного потока. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства теплоизоляционных материалов из базальтового волокна на примере плиты марки «СС». В процессе диагностики рабочая группа при поддержке специалистов Регионального центра компетенций Московской области определила приоритетные задачи для достижения целевых показателей.

В ходе пилотного проекта были установлены следующие цели: сокращение времени протекания процесса на 17,2%, снижение запасов в потоке — на 17,8%, увеличение выработки — на 14,9% в пересчете на одного сотрудника в месяц и снижение уровня брака — на 22,6%.

За три месяца проекта участники рабочей группы прошли обучение по таким темам, как основы бережливого производства, принципы 5С, стандартизация рабочих процессов, производственный анализ, картирование и другим.

В ближайшие три месяца команде проекта предстоит работа по выполнению плана мероприятий для достижения целевых показателей проекта. План включает более 20 мероприятий.

Компания «Изомин» занимается производством теплоизоляционных материалов из базальтовых волокон. Выпускаемая продукция находит широкое применение в жилищном строительстве, металлургии, химической, нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроении, энергетике и транспорте.

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