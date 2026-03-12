В Ступине запустили завод соусов мощностью 48 тыс тонн в год

Производственный комплекс по выпуску кетчупов, майонезов и соусов начал работу в поселке Михнево горокруга Ступино. Проект стоимостью более 1,5 млрд рублей рассчитан на выпуск до 48 тыс. тонн продукции в год и создание 200 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Компания «ПК Печагин» получила разрешение на ввод предприятия и запустила производство продукции разной жирности для заведений общепита и розничной торговли. Инвестиционный проект реализован при поддержке региона, что позволило укрепить позиции Подмосковья как одного из ведущих агропромышленных центров страны.

Для строительства завода по программе «Земля за 1 рубль» правительство Московской области предоставило инвестору участок площадью 3 га. Проектная мощность предприятия составляет 48 тыс. тонн продукции ежегодно.

В состав комплекса вошли производственный корпус, котельная, насосная станция, проходная-диспетчерская, а также системы водоподготовки и модульные очистные сооружения производственных стоков. В ведомстве отметили, что запуск предприятия способствует росту конкурентоспособности региональной продукции и выполнению показателей госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.