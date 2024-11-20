В Ступине построят завод по производству сыра

В рамках инвестиционного часа заместитель главы Сергей Протопопов встретился с представителем компании Unagrande Company Христиной Тарасовой. Они обсудили перспективы развития предприятия, в том числе строительство завода на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

История компании UNAGRANDE начинается в 2003 году, когда она была основана как завод по переработке молока в сыр. В 2021 году компания сменила название на UNAGRANDE COMPANY, что позволило ей выйти на новые рынки и предложить потребителям высококонкурентную продукцию высокого качества, инновационные линейки сыров и продукцию для детей.

В феврале 2024 года компания приобрела земельные участки 1 га и 3 га под реализацию инвестиционного проекта по строительству завода по производству свежих сыров. На данный момент идет проектирование и подготовка соответствующей документации. По итогам завершения строительства планируется создать более 200 рабочих мест.

«Рассматривали совершенно разные варианты земельных участков. Ступино привлекло именно наличием земли со статусом особой экономической зоны. Помимо этого, здесь удобна логистика для предприятия. Заручились поддержкой окружной администрации в реализации проекта», — отметила Тарасова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.