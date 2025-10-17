В Ступине построят завод по производству инновационных отопительных систем

Компания «Луч Тепла» на территории городского округа Ступино приступит к строительству завода по производству безынерционных систем отопления с низким потреблением электроэнергии. Все необходимые разрешения для начала строительных работ инвестор уже получил и готовится выйти на стройплощадку, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В рамках поддержки развития технологического суверенитета на территории Подмосковья „Луч тепла“ получила от региона земельный участок в льготную аренду. Заявленный объем инвестиций в реализацию проекта по производству инновационных отопительных систем в г. о. Ступино составит почти 120 млн рублей. Производство планируется запустить уже в 2027 году. На заводе будет создано 30 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом предприятии компания «Луч Тепла» будет производить уникальные отопительные системы собственной разработки. НИОКР по разработке безынерционных систем отопления на основе углеродных нанотрубок были проведены собственниками компании в 2017–2022 годах. По результатам этих работ компания получила патент на свое изобретение.

Безынерционные электрические системы отопления на подмосковном предприятии будут выпускаться в виде электроустановочных изделий — отдельностоящих обогревателей. За счет экологически чистых и эффективных технологий они обеспечат потребителям максимально возможный комфорт и безопасность,

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.