В Ступине построят комплекс по производству гофрокартона за 4 млрд руб

Компания «Ступинский гофрокомбинат» реализует проект строительства производственно-складского комплекса по выпуску гофрокартона в городском округе Ступино. Объем инвестиций составит более 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Ступинский гофрокомбинат» планирует построить производственно-складской комплекс по выпуску продукции из гофрированного картона в городском округе Ступино. Проект реализуется при поддержке региональной льготной программы предоставления земельных участков.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила, что под строительство выделен участок площадью 23 гектара без проведения торгов. Инвестиции в проект превысят 4 млрд рублей. Реализация проекта рассчитана до 2029 года, выход на проектную мощность — до 2035 года. На предприятии планируют ежегодно выпускать более 370 млн кв. м гофрокартона и изделий из него. Будет создано 300 рабочих мест.

Гофрированный картон востребован в пищевой и химической промышленности, производстве бытовой техники и электронной коммерции. Запуск нового комплекса увеличит предложение отечественной упаковки и снизит зависимость от импорта.

Программа предоставления земельных участков без торгов действует по постановлению №272. При выполнении инвестиционных обязательств компания сможет выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости. Подобрать площадку для инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.