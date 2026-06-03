В Ступине Подмосковья построят завод чернил за 430 млн рублей

Производство промышленных печатающих составов создадут в Ступине в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2026. Инвестор вложит 430 млн рублей и создаст 34 рабочих места, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и генеральный директор ООО «Новые технологии печати» Глеб Киселев. Проект предусматривает строительство завода площадью 2,9 тыс. кв. м.

Предприятие будет выпускать органические и неорганические печатающие составы, в том числе UV-отверждаемые гибкие чернила для цифровой струйной печати по рулонному металлу, упаковке, тканям, композитным и другим промышленным поверхностям. Сейчас подобная продукция в основном поставляется из Китая и европейских стран.

«Проект направлен на развитие импортозамещающего производства в сегменте индустриальной цифровой печати. Объем инвестиций составит 430 млн рублей. Компания уже получила разрешение на строительство и ведет разработку рабочей документации», — отметила Екатерина Зиновьева.

Начать строительство планируют во втором квартале 2027 года, ввести объект в эксплуатацию — в третьем квартале 2029 года. После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать до 130 тонн продукции в год с поставками на российский рынок и в страны ЕАЭС.

Глеб Киселев подчеркнул, что ключевым преимуществом станет полный цикл разработки и производства.

«Компания самостоятельно разрабатывает рецептуры чернил, системы подачи, управляющую электронику, программное обеспечение и печатные модули. Это снижает зависимость от внешних поставщиков и позволяет адаптировать продукт под требования клиента», — пояснил он.

Инвестор рассчитывает в течение 3–5 лет после выхода на проектную мощность занять до 10–15% российского рынка специализированных UV/UV-LED чернил, а в отдельных нишах Центрального федерального округа — до 20–25%.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.