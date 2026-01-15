В стране готовы внедрить цифровой рубль, но россияне больше предпочитают наличку

Остались лишь частные нюансы: в России все готово к внедрению цифрового рубля

В России в 2026 году запланирован масштабный запуск цифрового рубля. Начиная с 1 января, новая форма валюты стала доступна для федеральных бюджетных выплат, включая пенсии и заработную плату бюджетников, однако только по добровольному согласию граждан. По-настоящему массовое распространение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года, сообщает «ФедералПресс» .

«К внедрению цифрового рубля как третьей формы национальной валюты в России все готово — и материальная, и законодательная база, осталось отрегулировать лишь частные нюансы. Массовое внедрение начнется осенью этого года. Использование цифрового рубля будет по желанию пользователей», — отметил источник, близкий к структурам ЦБ РФ.

Введение цифрового рубля будет производиться поэтапно, согласно установленному плану. Предполагается, что основная фаза внедрения завершится к 2028 году.

С 1 сентября 2026 года крупные банковские организации и торговые сети с выручкой, превышающей 120 миллионов рублей, будут обязаны обеспечивать своим клиентам возможность проведения операций с использованием цифрового рубля. Для удобства расчетов в магазинах планируется применять универсальные QR-коды.

Цифровой рубль представляет собой уникальный цифровой код, который хранится на специальной платформе, разработанной Банком России. Для начала использования необходимо открыть цифровой кошелек через мобильное приложение своего банка. Это позволит осуществлять бесплатные переводы и оплачивать покупки, однако на остаток средств проценты начисляться не будут, а снятие цифровых рублей через банкоматы станет возможным только после их конвертации в безналичную форму.

Каждый цифровой рубль имеет уникальный номер, который остается в системе навсегда. В любой момент времени возможно определить, в каком цифровом кошельке он находился, и отследить всю историю его перемещений.

Для государства ключевыми преимуществами новой валюты являются повышение прозрачности финансовых операций и усиление контроля за целевым использованием государственных средств.

Для граждан все операции с цифровым рублем будут бесплатными, подчеркнул источник в банковской сфере.

Люди смогут мгновенно и бесплатно переводить средства, а также останутся независимыми от конкретного банка, так как доступ к кошельку сохранится даже в случае отзыва у банка лицензии. Бизнес, особенно в сфере торговли, получит выгоду от снижения комиссионных издержек при осуществлении платежей.

«В Свердловской области также все готово к массовому внедрению цифрового рубля, процесс начался с пилотных проектов и будет поэтапно масштабироваться. жители региона получат возможность проводить платежи в цифровых рублях по мере подключения банков и торговых компаний», — добавил источник, близкий к структуре ЦБ РФ.

Несмотря на обеспокоенность части населения относительно тотального контроля и вероятного исчезновения наличных денег, эксперты акцентируют внимание на добровольном характере использования новой валюты и гарантируют, что наличные средства останутся в обращении до тех пор, пока на них существует спрос. Согласно информации из банковских источников, объем наличных денежных средств, находящихся на руках у россиян, продолжает увеличиваться. В 2025 году было снято с банковских счетов не менее 300 миллиардов рублей.

