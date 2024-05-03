В столице зарегистрировано свыше 917 тыс субъектов малого и среднего бизнеса

В начале апреля в Москве число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 917 тыс., сообщил заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Таким образом, их количество выросло на 5,7%. Это связано с тем, что в мегаполисе зафиксирован благоприятный климат для работы малого и среднего бизнеса благодаря масштабной системе льгот и мерам поддержки в самых различных отраслях столичной экономики.

«На начало апреля в реестре субъектов МСП было зарегистрировано 431,2 тыс. ИП – на 10,6% больше, чем годом ранее. Число юридических лиц выросло на 1,7% – почти до 486 тыс. Почти 96% из них относятся к микропредприятиям с годовым доходом менее 120 млн рублей, а в их штате числится не более пяти сотрудников», – уточнила Мария Багреева.

За год их число выросло на 5,7%.

4% – это малые предприятия с годовой выручкой до 800 млн рублей и числом сотрудников менее 100 человек. Их стало больше на 5,3%.

«Не более 0,5% составляют средние предприятия, на которых работают до 250 человек, а годовой оборот не превышает 2 млрд рублей. Их среди субъектов МСП около 4 тыс. – на 6,6% больше, чем в апреле прошлого года», - добавила Мария Багреева.

По данным департамента экономической политики и развития города, почти треть субъектов МСП – 296,6 тыс. – заняты в торговле, более 12% – 113,4 тыс. МСП – задействованы в профессиональной, научной и технической деятельности, а 9,5% – 87,3 тыс. – в строительстве.

Также у юрлиц самыми быстрорастущими стали: сфера транспортировки и хранения – рост на 9,3%, административная деятельность – на 6,8%, образование – на 4,5%. Среди индивидуальных предпринимателей наибольший рост отмечен в торговле – 16,1%, образовании – 14,3%, строительстве – 12,9%.

Наибольший прирост субъектов МСП был замечен в образовании. За год число субъектов МСП выросло на 12,7% – до 14,8 тыс. В торговле прирост составил 8,6%, в административной деятельности – 7,6%.

Помимо этого, на конец первого квартала текущего года в малом и среднем бизнесе работали около 2,3 млн наемных работников. За год их число увеличилось на 2,5%, при этом у юридических лиц рост составил 2,2%, а у ИП – 7,4%.