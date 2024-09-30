В столице выросло производство продукции химической отрасли

Он уточнил, что на сегодняшний день в городе действуют порядка 260 компаний химической отрасли, на которых работают более 25 тыс. человек. Продукцию столичной химической промышленности востребована в разнообразных сферах, включая автомобильную промышленность, фармацевтику и производство бытовой техники.

«По поручению Сергея Собянина город создает условия для устойчивого развития предприятий отрасли и предлагает им более 20 системных инструментов поддержки. Так, с января по июль 2024 года компании на 10% нарастили выпуск критически значимой химической продукции», — сказал Ликсутов.

В частности, увеличилось производство различных красок, учитывая и полиграфические, лаков и прочих материалов для нанесения покрытий. В течение первых 7 месяцев текущего году выпуск таких товаров увеличился на 19%.

В столице производители получают эффективные меры поддержки — нефинансовые и финансовые. Им также доступны антикризисные меры. Благодаря этому предприятия могут улучшать качество продукции, расширять экспорт, закупать новое оборудование и увеличивать объем производства продукции, востребованной как в Москве и других регионах России, так и за границей.

«По итогам 7 месяцев 2024 года отгрузка химических веществ и продуктов увеличилась более чем на 20% и составила 133,6 млрд рублей. В частности, поставки удобрений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах выросли до 62,5 млрд рублей, что на 18% превышает результаты аналогичного периода прошлого года», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что московские производители увеличили отгрузку косметических, парфюмерных, моющих средств и мыла на 42,4 млрд рублей.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Москве есть фабрика, уже свыше 180 лет производящая различную косметическую продукцию. В прошлом году компания выпустила 37 млн упаковок мыла, шампуней, зубной пасты, кремов и прочих товаров на общую сумму около 3 млрд рублей. Предприятие использует городскую поддержку. С 2016 года ему присвоили статус промкомплекса, позволяющий понижать налоговую нагрузку. Также в 2023 году столичный фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсировал компании часть затрат на оплату процентов по кредиту.

В Москве есть предприятие, производящие теплоносители для систем охлаждения и обогрева помещений, стеклоомывающие средства, охлаждающие жидкости для двигателей внутреннего сгорания и другие химические изделия. В 2023 году компания благодаря поддержке московского фонда привлекла льготный инвесткредит на 120 млн рублей. Деньги пошли на строительство дополнительного заводского корпуса.