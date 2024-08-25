В столице вырос объем производства ювелирной продукции и бижутерии

С начала текущего года столичные производители ювелирных изделий и бижутерии увеличили объемы выпуска продукции на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе наблюдался рост производства на 18,7%. Такой рост во многом связан с развитием обрабатывающей промышленности, которая показала увеличение на 20%.

«Увеличение спроса на высококачественные изделия, развитие технологий обработки драгоценных материалов и растущий спрос со стороны рынка стимулируют столичных промышленников наращивать объемы выпуска востребованной продукции. Так, за первое полугодие производство ювелирных изделий и бижутерии выросло более чем в 1,3 раза. В Москве создают широкую номенклатуру — от колец и браслетов до брошей и запонок», — уточнил Гарбузов.

В натуральном выражении выпуск ювелирных изделий из золота и их частей выросло почти на 3%, из прочих драгоценных металлов и их частей — почти в 1,5 раза. В области бижутерии рост составил почти 22%.

На сегодняшний день у предприятий существуют все инструменты, чтобы при поддержке города найти площадку под размещение производства, запустить его в короткие сроки, привлечь дополнительные инвестиции, закупить необходимое оборудование и выйти на экспортные рынки.

Москва предлагает свыше 20 системных мер поддержки, включая льготные кредиты и офсетные контракты. В прошлом году поддержку получили порядка 800 предприятий, а объем одобренных льготных займов составил свыше 1,2 млрд рублей.