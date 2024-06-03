В столице свыше 17 тыс специалистов воспользовались льготной ИТ-ипотекой за 2 года

Свыше 17 тыс. специалистов в Москве воспользовались программой льготной ИТ-ипотеки за 2 года ее действия и смогли с ее помощью улучшить жилищные условия, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Общий объем выданных кредитов составил более 224 млрд рублей.

«Так, в январе — апреле текущего года в Москве было выдано почти 4,7 тыс. льготных ИТ-ипотек на общую сумму около 61,5 млрд рублей — втрое больше и по числу, и по объему, чем за первые 4 месяца прошлого года. Всего же за 2 года действия программы, с мая 2022-го по апрель 2024 года, в Москве льготные кредиты оформили 17,2 тыс. специалистов, а объем выданной ипотеки превысил 224 млрд рублей», — заявила Багреева.

Льготная ипотечная программа была запущена в мае 2022 года. Она является одной из ведущих мер поддержки ИТ-специалистов, и ее популярность постоянно растет.

Москва является лидером по выдаче ИТ-ипотеки среди регионов РФ. Так, в январе — апреле 2024 года на город приходится 32% от числа и 44% от объема выданных в РФ займов по данной программе. Доля ИТ-ипотеки во всех льготных ипотечных программах Москвы по числу кредитов превышает 20%, а по объему — 30%.

«Льготная ИТ-ипотека доступна специалистам в возрасте от 18 до 50 лет, которые работают в аккредитованных Минцифры РФ компаниях, с ежемесячным доходом от 150 тыс. рублей до налогообложения. В Москве максимальная сумма льготного кредита составляет 18 млн рублей, но ее можно увеличить до 30 млн рублей, присоединив рыночную ипотечную программу. Оформить кредит можно до конца текущего года», — напомнила Багреева.

Разработчики и заказчики отечественного ПО могут воспользоваться широким спектром регуляторных и финансовых мер поддержки — это налоговые льготы и льготное кредитование, мораторий на проверки аккредитованных в Минцифры России ИТ-компаний, льготная ипотека и отсрочка от службы в армии для профильных специалистов, упрощенная система трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных специалистов.