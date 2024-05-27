В столице производство одежды за последние 5 лет выросло в 62,4 раза

В столице производство одежды за последние 5 лет выросло в 62,4 раза, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Это самая быстрорастущая отрасль в столице. Наши предприятия выпускают все — от масс-маркета до дизайнерской одежды. Новый виток развития получила традиционная для Москвы текстильная промышленность. Уход зарубежных брендов дал столичному бизнесу возможность занять свободные ниши», — сказал он.

В целом последние пять лет промышленность Москвы показывает рекордные результаты. Количество промплощадок превысило 4,2 тыс., а число работников — 725 тысяч.

По итогам прошлого года доля Москвы в общем объеме инвестиций в промышленность России увеличилась до 8,1% (без учета добывающей промышленности).

«В 2019 году, когда создавалась компания TECHNORED, рынка роботизации как такового не было. Было порядка десятка крупных компаний, которые покупали себе роботов для суперсерийного производства. Это было долго, дорого и это был штучный продукт. Мы как раз свою задачу видим в том, чтобы сделать роботизацию доступной, понятной, массовой. TECHNORED планомерно работает над этой задачей последние 5 лет», — отметил гендиректор компании Минпромторг Артем Лукин.

Минпромторг посчитал, чтобы добиться технологического суверенитета рынку нужно произвести порядка 94 тыс. роботов к 2030 году. Это значит, что начиная с текущего месяца 2024 необходимо производить около 1500 роботов в месяц.

«При этом сейчас рынок производит около 1500 роботов в год. Мы как компания стремимся внести свой вклад в поставленные задачи. В цифрах это выглядит так: в 2023 году мы поставили порядка 290 роботизированных комплекса, в текущем году наш план — 540 штук. Мы планируем кратно увеличить производство в ближайшие годы. Сейчас мы в поиске новой площадки для увеличения технологических мощностей», — заключил эксперт.