В столице назвали лучших участников федпроекта «Производительность труда»

В Москве наградили победителей Премии «Лидеры федерального проекта „Производительность труда“ 2025 года, рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Лауреатами стали столичные компании, которые продемонстрировали лучшие результаты в повышении эффективности процессов и внедрении инструментов бережливых технологий. Награды компаниям вручила Мария Багреева.

«Этот год стал важным этапом в развитии проекта „Производительность труда“ в Москве. Мы перешли от работы с ключевыми отраслями к системной поддержке всего делового сообщества, включая малый, средний, крупный бизнес и госсектор. В дополнение к федеральным мерам мы запустили специальные программы для субъектов МСП, которые в силу своего размера не могут присоединиться к проекту. Организовали для компаний из сферы гостеприимства первую международную бизнес-миссию для обмена опытом с зарубежными коллегами. Проект доказал высокую результативность: его участники увеличили производительность труда в среднем на 52%, их общая экономическая выгода превысила 14 млрд рублей. Сегодня мы награждаем лидеров, чьи результаты наглядно показывают, что потенциал для повышения эффективности есть у московских предприятий в самых разных отраслях. Будущее экономики Москвы строится именно на такой совместной работе бизнеса и города, где технологии и системный подход дают реальный результат», — отметила заммэра.

Финалистами и победителями премии «Лидер федпроекта „Производительность труда“ стали компании из различных отраслей, которые показали высокие результаты по таким показателям, как время протекания процессов, выработка, объем незавершенного производства, а также реальный экономический эффект от внедренных улучшений.

Так, в номинации «Лидер производительности» победила компания «Армстройэкспорт» — производитель трубопроводной арматуры и пневматических систем управления для объектов нефтегазовой отрасли. Предприятие смогло нарастить производительность труда на пилотном потоке почти в 5 раз.

В номинации «Эффективный госсектор» лидером стало ГУП «Моссвет» — организация, обеспечивающая эксплуатацию и развитие системы уличного освещения столицы. Предприятие повысило эффективность своих процессов почти на четверть, оптимизировав порядок выполнения заявок и распределение нагрузки между сотрудниками.

В номинации «Лидер экономической эффективности» наградили «Фабрику алюминиевого профиля». Участие в проекте принесло компании около 72 млн рублей экономии за счет оптимизации производственного потока и сокращения потерь.

В номинации «Лидер производительности в HoReCa» победу одержал отель Sheraton Skypoint Luxe, который увеличил эффективность работы персонала и добился роста положительных отзывов гостей более чем на 50% после завершения активной фазы проекта.

Победителем номинации «Лучшие практики наставничества Москвы» стало ПАО «Россети Московский регион». Предприятие обеспечивает снабжение электрической энергией жителей и предприятия столицы. Благодаря разработанной в компании системе наставничества текучесть кадров на ключевых участках снизилась в среднем на 20%.

В номинации «Лучшая публикация» награду получило информационное агентство ТАСС за системный подход к освещению ключевых событий реализации федерального проекта в Москве.

Проект «Производительность труда» реализуется в Москве с 2022 года. До конца 2030 года по словам мэра Сергея Собянина его участниками станут более 800 московских компаний.

Узнать больше информации об экономике Москвы можно в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.