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В столице наращивают производство из вторсырья

Московские промышленные предприятия наращивают производство из вторсырья. Из него появляются отделочные материалы, мебель, детали автомобилей, продукция для ЖКХ, упаковочные и прочие материалы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Московский промышленный комплекс начал производство полимерпесчаной продукции из вторичного пластика. В компании занимаются выпуском канализационных люков, колец для колодца, тротуарной плитки и бордюров.

Другой столичный производитель поставляет на внутренний рынок товары из волокна, которое получает при переработке пластиковых бутылок.

На данный момент в Москве находится свыше 4,2 тыс. промышленных площадок, на них работают 725 тысяч специалистов.