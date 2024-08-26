В столице наградили победителей конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы»

Финалистов конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024» наградили в столице, сказала заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Отмечается, что церемония награждения стала завершением Дня производительности труда и наставничества, который проходил в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

«Наставничество является одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта „Производительность труда“. Он способствует адаптации и обучению сотрудников самых разных категорий — как студентов и молодых специалистов, только начинающих свой профессиональный путь, так и работников, которые решили повысить квалификацию и приобрести новые знания и опыт в своей области. Москва активно поддерживает, развивает наставничество на столичных предприятиях и уже во второй раз проводит конкурс лучших практик наставничества, который содействует распространению передового опыта, росту профессиональных компетенций и развитию кадрового потенциала столичных предприятий», — уточнила Багреева.

Известно, что компании, которые применяют наставничество, фиксируют рост эффективности бизнес-процессов, заметное сокращение текучести кадров и, как следствие, уменьшение затрат на подбор персонала.

В текущем году на конкурс прислали порядка 160 проектов — почти в три раза больше, чем в прошлом году, что подтверждает высокий интерес к идее наставничества у столичных предприятий.

Конкурс проводился в семи номинациях. Три из них созданы для участников нацпроекта. В номинации «Прорывные технологии повышения производительности труда» победило АО «Объединенная энергетическая компания». В категории «Профессиональное развитие молодежи» победу одержали московские рестораны «Кофемания» с проектом «Школа поваров». В номинации «Цифровые инновации на предприятии» лучшим стало ГУП «Московский метрополитен».

Все победители и финалисты получили специальные призы, а самые интересные практики наставничества будут тиражированы на столичных предприятиях. Финалисты московского этапа примут участие во всероссийском этапе конкурса лучших практик наставничества.

Нацпроект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая в столице реализуется за счет средств городского бюджета.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона — город Москва.