В столице был подписан 22-й офсетный контракт

В столице подписан 22-й офсетный контракт. Совокупный объем закупки по таким соглашениям составил уже почти 413 млрд рублей, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Таким образом, в столице появится порядка 7 тысяч новых рабочих мест.

«Москва первой в России начала применять механизм офсетного контракта. Это позволяет городу гарантированно получать важную продукцию отечественного производства. А инвесторам — строить или модернизировать свои предприятия», — уточнил градоначальник.

Известно, что среди последних подписанных офсетов в течение двух лет в столице локализуют производство компактных коммунальных машин. Также в Оренбургской области начнут выращивать луковицы тюльпанов, чтобы решить проблему импорта. Москва в свою очередь закупит порядка 104,8 млн луковиц в течение десяти лет.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнил, что по восьми офсетам инвесторы уже начали поставлять продукцию. К примеру, в столичные медучреждения поступают препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и других заболеваний, обезболивающие препараты, медицинские изделия. В молочно-раздаточные пункты — молоко, соки, фруктовые и овощные пюре и детские каши.

«В 2017 году биотехнологическая компания BIOCAD и Правительство Москвы заключили первый в России офсетный контракт, в рамках которого предусмотрено производство лекарственных препаратов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, и их последующая поставка в лечебные учреждения столицы», — сказал Алексей Торгов, вице-президент по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD.

Он добавил, что при реализации проекта был заложен фундамент для развития предприятия, чтобы иметь возможность обеспечивать лекарственными препаратами не только жителей Москвы, но и всей России. В свою очередь, город получил возможность снизить цену на закупку лекарств, обеспечить запуск нового высокотехнологичного производства и создать высокопроизводительные рабочие места.

За три года производственный комплекс BIOCAD в Зеленограде выпустил 2,6 млн упаковок лекарственных средств.

«Более 50% препаратов были поставлены в медицинские учреждения столицы в рамках офсетного контракта, еще более миллиона упаковок произведены для поставок в регионы страны», — заключил Алексей Торгов.