В США заявили об отсутствии стремления к наращиванию объемов торговли с Россией

США не собираются наращивать объемы торговли с РФ. Такого стремления у Белого дома нет, заявил представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Джеймисон Грир, сообщает ТАСС .

Политик ответил на вопрос о том, почему США не включили Россию в список стран, против которых были введены новые пошлины.

По его словам, Вашингтон не предпринимает никаких попыток «оживить» торговлю с РФ. При этом он положительно оценил принятое несколько лет назад Конгрессом решение прекратить постоянные нормальные торговые отношения с Россией.

Грир добавил, что в отношении России, Белоруссии, КНДР «уже есть свои высокие пошлины». Он добавил, что с этими странами США не ведет «нормальные торговые отношения», а Россия и вовсе находится под действием санкций.

По словам чиновника, сельскохозяйственная продукция — это, пожалуй, единственное, чем Соединенные Штаты торгуют с РФ.

Ранее в Кремле объяснили, почему президент США Дональд Трамп не ввел пошлины против РФ. Это из-за того, что Вашингтон и Москва практически не торгуют друг с другом.