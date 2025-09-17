В США заявили, что импорт российского палладия вредит американским компаниям

Сотрудники Федеральной комиссии по международной торговле Соединенных Штатов выяснили, что поставки в США палладия из РФ наносят ущерб изготовителям в Америке. Из-за этого Вашингтон может ввести пошлины против этой продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на извещение, опубликованное в Федеральном реестре.

Российский палладий якобы продается в США по более низкой цене, чем рыночная, считают в комиссии. Также отрасль якобы может субсидироваться властями РФ.

Комиссия находится на последней стадии разбирательства, начатого в начале августа. В 2024 году Соединенные Штаты импортировали у РФ палладий на сумму 878 млн долларов.

Его используют при изготовлении катализаторов для машин. Также палладий может применяться в химической, электронной промышленностях и иных сферах.