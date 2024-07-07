В США забеспокоились о росте цен на нефть из-за санкций против России

Министерство финансов США хочет «вывести из строя» теневой флот России, но боится предпринимать какие-либо действия, так как эти санкции против Москвы могут привести к резкому скачку цены на нефть, пишет РБК со ссылкой на The New York Times (NYT).

Более того, по данным NYT, вывод теневого флота РФ из строя навредит предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена. Чиновники Минфина США предложили ввести санкции против танкеров, которые помогают России торговать нефтью, однако в Белом доме не согласовывают этот план из-за опасений по поводу роста цены на нефть и бензин.

«Наши действия по обеспечению соблюдения энергетических санкций сосредоточены на плате для России, Ирана и других и в то же время на предотвращении скачка цен на энергоносители», — пояснил старший советник президента Амос Хохштейн.

Ранее сообщалось, что санкции против России, Ирана и Венесуэлы должны были быть более жесткими, но введенные ограничения все равно позволяют вести торговлю с судами, которые получили лицензии на исключение из санкций.