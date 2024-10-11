В США предположили убытки от урагана "Милтон"
Ураган "Милтон" предварительно нанес убытки на сто млрд долларов
Ураган "Милтон", обрушившийся на западное побережье США, предварительно нанес убытки на сто млрд долларов, сообщает RT.
"Бушующий в американском штате Флорида ураган «Милтон» увеличит совокупные застрахованные потери от ураганов в США в 2024 году до более чем $100 млрд", - сказано в сообщении со ссылкой на рейтинговое агентство Fitch Rating.
Ураган обрушился на западное побережье США ночью в четверг.
По предварительным данным, от стихии погибли десять человек, разрушено более ста жилых домов. Без света оставались порядка 1,2 миллиона пользователей.