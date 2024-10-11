В США предположили убытки от урагана "Милтон"

"Бушующий в американском штате Флорида ураган «Милтон» увеличит совокупные застрахованные потери от ураганов в США в 2024 году до более чем $100 млрд", - сказано в сообщении со ссылкой на рейтинговое агентство Fitch Rating.

Ураган обрушился на западное побережье США ночью в четверг.

По предварительным данным, от стихии погибли десять человек, разрушено более ста жилых домов. Без света оставались порядка 1,2 миллиона пользователей.