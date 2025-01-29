В США не стали менять введенную в декабре 2024 года базовую ставку
ТАСС: ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25-4,5% годовых
Федеральная резервная система США в среду сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт американского регулятора.
Решение было принято единогласно всеми членами комитета открытого рынка. При этом в регуляторе заявили, что изучают «поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков» для последующего решения.
Также сообщается, что ФРС продолжит сокращать свои запасы ценных бумаг, будет стремиться к сокращению безработицы и минимизации роста цен.
Ставку в 4,25-4,5% ФРС приняла в декабре 2024 года.