В Солнечногорске запустят завод по производству металлоконструкций в июле

В индустриальном парке «Есипово» на территории городского округа Солнечногорск завершено строительство завода по производству металлоконструкций компании «Аполло». Запуск предприятия запланирован на конец июля. Здесь будет создано более 80 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С рабочим визитом предприятие посетил и. о. заместителя главы округа Кирилл Типографщик. В настоящее время на заводе ведутся пуско-наладочные работы.

«Завод построили в кратчайшие сроки благодаря поддержке областного правительства, регионального Мининвеста и губернатора Подмосковья. «Есипово» — это наш индустриальный парк с долей областного участия, в котором созданы все условия для расширения и развития производств», — отметил и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Кроме того, предприятие планирует запустить обучающие курсы для строителей, а также брать на практику студентов и трудоустраивать молодых специалистов по принципу наставничества.

Действующее производство компании «Аполло» расположено в Самаре и выпускает до 1,5 тысяч тонн готовой продукции в месяц. Запуск нового завода в Солнечногорске позволит увеличить мощности компании до 3 тысяч тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.