В Солнечногорске запустили новое производство офисной и торговой мебели

Компания «Лебер» вывела на полную мощность предприятие по производству офисной и торговой мебели «Лебер Мебель» в Солнечногорске. На производстве изготавливают мебель на металлокаркасе, который отличается особой прочностью: столы, шкафы, тумбы, стеллажи, различные полки и аксессуары из конструкционной стали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подмосковье у компании «Лебер» создано два предприятия: в городском округе Мытищи компания производит оборудование для детских и спортивных площадок, а на предприятии в Солнечногорске — мебель.

«Общий объем инвестиций в реализацию этого проекта составил более 40 млн рублей. На новом предприятии создано около 100 рабочих мест. Производственные мощности на данный момент позволяют выпускать до 2 000 единиц продукции ежемесячно, в дальнейшем этот объем будет увеличен», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция компании поставляется не только по России, но и в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Монголию, Иорданию и другие страны.

Основной материал, который используется при производстве мебели — конструкционная сталь. Мощности предприятия позволяют создавать сложные с технической точки зрения изделия нестандартных форм.

«Мы завершили пуско-наладочные работы и уже вышли на проектную мощность. Наша компания продает не только ту мебель, которая есть в нашем каталоге, но и реализует масштабные нетиповые проекты. Благодаря собственному конструкторскому бюро и современному производству мы можем найти решения даже для самых сложных задач», — отметил председатель совета директоров «Лебер» Артем Сорокин.

«Лебер» также производит различные изделия из дерева: от деревянных аксессуаров и столешниц до уличной мебели.

Новые изделия их специалисты тестируют по ряду параметров: жесткость, эргономичность, прочность и устойчивость под действием вертикальной и горизонтальной нагрузки. Также технологи компании разработали и применяют специальное покрытие для защиты металла от коррозии для использования металлокаркаса в уличных условиях.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.