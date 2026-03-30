В Солнечногорске участники СВО посетили производство косметики

Экскурсию на предприятие по выпуску декоративной и уходовой косметики провели 30 марта для участников СВО и их семей в городском округе Солнечногорск. Мероприятие прошло в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Экскурсия состоялась на базе ООО «АВ Тауэр», работающего на рынке с 1995 года. Компания выпускает продукцию по технологии полного цикла — от разработки и лабораторных испытаний до фасовки и выпуска готового продукта. В ассортименте представлена широкая линейка декоративной косметики и средств по уходу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.