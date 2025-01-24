В Солнечногорске предприятие расширило производство благодаря субсидии

В Солнечногорске предприятие «Вилсен пластик» воспользовалось поддержкой правительства Московской области. Компания получила субсидию и приобрело новое высокотехнологичное оборудование, что позволило нарастить объем выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик встретился с руководством, поговорил о планах, вопросах трудоустройства и мерах поддержки.

«Вилсен пластик» считается первым в России тубным заводом, на котором производят три вида туб: ламинантную, экструзионную и алюминиевую. Их используют для упаковки косметических средств. Продукцию применяют известные отечественные бренды — «Свобода», «Наша мама», MIXIT, L’Adeleide, Botavikos и другие.

Компания работает с 2003 года. С того времени, по ее оценке, она выпустила более 1,6 млрд туб. Входит в сотню лучших компаний Московской области по выручке в отрасли «Производство изделий из пластмасс». Завод расположен в поселке Менделеево городского округа Солнечногорск.

«В 2024 году при поддержке губернатора Московской области была выделена субсидия на приобретение нового оборудования. Оно уже успешно функционирует. Компания планирует расширять свои производственные мощности. На заводе трудятся более 200 сотрудников посменно. В основном это наши жители. Будем держать руку на пульсе и сотрудничать для дальнейшего развития», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Узнать о мерах поддержки предпринимателей в Московской области и РФ, получить помощь при сборе необходимых документов для субсидий и грантов можно в МКУ «Мой бизнес».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.