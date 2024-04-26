В Солнечногорске построят завод по производству этикеток за 2,5 млрд рублей

Компания «Флексо-Пак» при содействии корпорации развития Московской области построит производственно-складской комплекс в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. На новом предприятии компания планирует выпускать этикетки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит около 2,5 млрд рублей. На новом производстве будет создано более 150 новых рабочих мест. Приступить к строительству завода компания планирует уже летом этого года. Ввести в эксплуатацию первую очередь завода планируется до 2025 года, еще две очереди — до конца 2026 года», — рассказала зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Полиграфическое предприятие «Флексо-Пак» более 15 лет занимается производством самоклеящихся этикеток. Поставки продукции осуществляются по всей России и в страны СНГ. В индустриальном парке «Есипово» инвестор планирует построить предприятие полного цикла — от разработки дизайна и изготовления сырья до выпуска готовой продукции.

«В Подмосковье мы планируем не только производить этикетки, но и сырье, из которого в дальнейшем будем изготавливать продукцию на всех наших предприятиях. Производство сырья будет выглядеть следующим образом: слои разного материала будут склеиваться между собой. Далее при помощи специального оборудования на материал будут наноситься всевозможные элементы изображения», — говорит генеральный директор компании «Флексо-Пак» Антон Городов.

Краски, растворители и полуфабрикаты для сырья инвестор планирует закупать у российских производителей. Предприятие будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, это позволит не только комбинировать материалы, но и обеспечивать надежную защиту от контрафакта.

«Этикетки компании «Флексо-Пак» применяются для брендирования продуктов питания, напитков, бытовой химии, косметики, парфюмерии, а также медицинских препаратов. На предприятии площадью около 16 тыс. кв. м в индустриальном парке «Есипово» будет создано три цеха: производства продукции, подготовки сырья и хранения готовой продукции», — отметил и. о. гендиректора Корпорации развития Московской области (КРМО) Александр Федоров.

Сейчас в Подмосковье 280 проектов по импортозамещению, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона счел приятным тот факт, что речь идет о технологической отрасли. К примеру, в Щелкове запустили производство спутников — это «Газпром СПКА». Инвестиции проекта составляют 15 млрд рублей, а предприятие предоставляет жителям региона 200 рабочих мест.