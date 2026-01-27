В Солнечногорске открыт производственный комплекс НТЦ «ЭЛИНС»

Новый комплекс площадью около 20 тыс. кв. м состоит из четырех этажей и предназначен для выпуска высоконадежных электронных устройств. Основная цель проекта — создание современной технической базы для развития цифровых технологий и модернизации инфраструктуры научной организации.

Производственная площадка позволит выпускать специализированные компьютеры и процессоры, рассчитанные на работу в экстремальных условиях и на объектах с повышенными нагрузками. Внедрение новых инженерных решений и автоматизация процессов помогут сократить сроки разработки и повысить качество продукции.

Комплекс обеспечит создание новых рабочих мест и внесет вклад в экономику региона. Проект стал примером успешного взаимодействия науки и бизнеса и направлен на укрепление позиций отечественной электронной индустрии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.